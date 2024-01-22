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ВС РФ сбили украинский дрон типа «Баба-яга» в районе Северска

Российские гвардейцы уничтожили украинский БПЛА типа «Баба-яга» у Северска

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Inna Varenytsia/Reuters

Солдаты Вооруженных сил РФ сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Баба-яга» в районе донецкого города Северска. Об этом сообщает РИА Новости.

В материале указано, что в распоряжении агентства появились кадры уничтожения дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации журналистов, в операции приняли участие гвардейцы 6-й отдельной казачьей бригады «Южной» группировки войск.

Российские солдаты уничтожили украинский БПЛА при помощи стрелкового оружия. На кадрах можно увидеть, как один из военных при помощи тепловизионного прицела наблюдает за дроном ВСУ и затем одиночным огнем сбивает летательный аппарат.

После этого украинский беспилотник охватывает пламя. В результате устройство падает на землю, не достигнув заданной цели.

20 января американское издание Business Insider сообщило, что российские войска лишили ВСУ возможности эффективно использовать БПЛА в зоне боевых действий. По словам авторов материала, украинские солдаты нередко применяют на поле боя дроны гражданского назначения. При этом их эффективность снижается по мере того, как имеющиеся у ВС РФ системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) становятся мощнее.

Ранее на Украине заявили о серьезных травмах граждан, участвующих в создании БПЛА для нужд армии.

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