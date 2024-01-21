В США рассказали о кишащих крысами окопах украинских войск

Украинские военнослужащие жалуются на окопы, кишащие мышами и крысами. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В материале подчеркивается, что появившиеся в зоне боевых действий грызуны являются переносчиками различных болезней. По информации журналистов, некоторые инфекции вызывают у солдат рвоту и кровотечение из глаз.

На этом фоне боеспособность украинских военных значительно снизилась. Из-за крыс и мышей на поле боя наблюдаются ужасные условия, которые можно сравнить с периодом Первой мировой войны.

«Представьте, что вы ложитесь спать, и ночь начинается с того, что мышь заползает вам в штаны или свитер или грызет кончики пальцев, или кусает вас за руку», — отметила боец ВСУ с позывным «Кира».

В свою очередь, авторы публикации связали нашествие грызунов со сменой времен года и началом периода их спаривания. Также обозреватели подчеркнули, что появление мышей и крыс указывает на статичность боевых действий. По мнению журналистов, интенсивность боев снизилась после неудачного контрнаступления украинских войск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии у граждан права на усталость от боевых действий.