Военный заявил, что новые средства борьбы с дронами ВСУ ежемесячно появляются у ВС РФ

Российским войскам, которые находятся в зоне военной операции, почти каждый месяц поставляют новые средства борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего бригады «Север-V» Южной группировки войск.

Как рассказал военный, противодронные ружья — это уже «прошлый век». В настоящее время у ВС РФ системы «намного интереснее, намного серьезнее»

«Есть у нас РЭБ — радиоэлектронная борьба, также дроновые пушки. Также пользуемся трофейными всякими РЭБами, которые, как говорится, «дарит» нам враг», — приводит агентство слова военного.

Он также добавил, что у Украины есть «очень много чего интересного», потому что ее поддерживают все страны НАТО.

До этого американское издание Business Insider писало, что украинская армия больше не может эффективно использовать БПЛА в зоне военной операции из-за средств РЭБ Вооруженных сил России.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.