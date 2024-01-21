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Военный заявил, что новые средства борьбы с дронами ВСУ ежемесячно появляются у ВС РФ

РИА Новости: новые средства борьбы с дронами ВСУ ежемесячно появляются у ВС РФ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российским войскам, которые находятся в зоне военной операции, почти каждый месяц поставляют новые средства борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего бригады «Север-V» Южной группировки войск.

Как рассказал военный, противодронные ружья — это уже «прошлый век». В настоящее время у ВС РФ системы «намного интереснее, намного серьезнее»

«Есть у нас РЭБ — радиоэлектронная борьба, также дроновые пушки. Также пользуемся трофейными всякими РЭБами, которые, как говорится, «дарит» нам враг», — приводит агентство слова военного.

Он также добавил, что у Украины есть «очень много чего интересного», потому что ее поддерживают все страны НАТО.

До этого американское издание Business Insider писало, что украинская армия больше не может эффективно использовать БПЛА в зоне военной операции из-за средств РЭБ Вооруженных сил России.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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