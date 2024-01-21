Аналитик Меркурис не исключил потерю ВСУ плацдарма в районе Крынок

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время потеряют важный плацдарм в районе Крынок. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Плацдарм практически на грани коллапса, украинские бойцы едва ли могут оказать хоть какое-то сопротивление», — рассказал он.

По его словам, солдат на плацдарме, очевидно, мало и условия там «совершенно адские».

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) после таяния льда на Днепре возобновили попытки высадки на левый берег Херсонской области. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По словам Сальдо, последние дни на линии боевого соприкосновения в Херсонской области украинские военные не вели активных действий. Они сосредоточились на удержании своих позиций в районе Крынок.

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил, какие ошибки совершили ВСУ в Крынках и каковы перспективы этого украинского плацдарма на левом берегу Днепра.

Ранее в ВСУ рассказали о тяжелых потерях на левом берегу Днепра.