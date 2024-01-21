Журналисты пишут о превосходстве российских танков Т-80БВМ над «Леопард 2»

Российские модернизированные танки Т-80БВМ показали свое превосходство над немецкими «Леопард 2» в зоне спецоперации на Украине. Такое мнение опубликовали журналисты китайского издания Sohu.

«Российский Т-80БВМ заработал себе боевую славу. Очутившись рядом с ним, немецкий «Леопард» явно почувствовал себя лишним!» — говорится в публикации.

Отмечается, что одним из преимуществ отечественного танка перед немецким является наличие мощного газотурбинного двигателя, что обеспечивает отличную проходимость, когда «Леопард 2» застревает в грязи.

Также в танк Т-80БВМ внедрили систему связи и оснастили его передовыми приборами управления огнем и ночного видения.

До этого сообщалось, что комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять на российских танках в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.