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Журналисты пишут о превосходстве российских танков Т-80БВМ над «Леопард 2»

Sohu: российские танки Т-80БВМ превосходят немецкие «Леопард 2»

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Минобороны РФ

Российские модернизированные танки Т-80БВМ показали свое превосходство над немецкими «Леопард 2» в зоне спецоперации на Украине. Такое мнение опубликовали журналисты китайского издания Sohu.

«Российский Т-80БВМ заработал себе боевую славу. Очутившись рядом с ним, немецкий «Леопард» явно почувствовал себя лишним!» — говорится в публикации.

Отмечается, что одним из преимуществ отечественного танка перед немецким является наличие мощного газотурбинного двигателя, что обеспечивает отличную проходимость, когда «Леопард 2» застревает в грязи.

Также в танк Т-80БВМ внедрили систему связи и оснастили его передовыми приборами управления огнем и ночного видения.

До этого сообщалось, что комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять на российских танках в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.

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