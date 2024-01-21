Дроны-камикадзе ВСУ атаковали хутора в Белгородской области

Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области подверглись атаке Вооруженных сил Украины. Она была осуществлена с помощью дронов-камикадзе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

После атаки пострадавших среди мирного населения нет, подчеркнул Гладков.

⠀

При этом он сообщил, что в хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор, а в хуторе Терезовка был атакован гражданский автомобиль.

⠀

Оперативные службы региона работают на местах, добавил губернатор.

До этого он сообщал, что ВСУ за сутки 60 раз обстреляли Белгородскую область. Гладков уточнил, что обстрелам подверглись Белгородский, Борисовский, Шебекинский, Краснояружный, Волоконовский и Грайворонский районы. По его словам, помимо артиллерийских обстрелов, регион девять раз подвергся атаке беспилотников.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.