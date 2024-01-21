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Минобороны сообщило о неудачной попытке ракетного удара по Крыму

Минобороны РФ: системы ПВО РФ сбили две украинские ракеты над Крымом

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Российские системы ПВО сбили две авиационные управляемые ракеты над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атака была предпринята ВСУ коло 14:00 мск.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал основной задачей ВСУ в 2024 году изолирование Крыма.

По словам украинского президента, изолирование полуострова и подрыв в Крыму военных возможностей России является особо важным для Киева. Зеленский считает, что Крым и Черное море станут для Вооруженных сил Украины основным театром военных действий. Президент Украины заявил, что будущая операция ВСУ против Крыма станет примером для всего мира.

В то же время Зеленский отметил, что на востоке украинские войска перейдут к обороне, причем оборону Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева он назвал немедленной задачей ВСУ.

Журналисты The Economist обратили внимание на то, что президент Украины больше не говорит о сроках по «деоккупации» каких-либо территорий и даже не ставит больше вопрос об этом.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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