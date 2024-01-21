Минобороны сообщило о неудачной попытке ракетного удара по Крыму

Российские системы ПВО сбили две авиационные управляемые ракеты над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атака была предпринята ВСУ коло 14:00 мск.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал основной задачей ВСУ в 2024 году изолирование Крыма.

По словам украинского президента, изолирование полуострова и подрыв в Крыму военных возможностей России является особо важным для Киева. Зеленский считает, что Крым и Черное море станут для Вооруженных сил Украины основным театром военных действий. Президент Украины заявил, что будущая операция ВСУ против Крыма станет примером для всего мира.

В то же время Зеленский отметил, что на востоке украинские войска перейдут к обороне, причем оборону Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева он назвал немедленной задачей ВСУ.

Журналисты The Economist обратили внимание на то, что президент Украины больше не говорит о сроках по «деоккупации» каких-либо территорий и даже не ставит больше вопрос об этом.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.