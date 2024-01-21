Стали известны потери ВСУ на Запорожском направлении

Министерство обороны РФ сообщило, что на Запорожской направлении российские военнослужащие за сутки нанесли поражение трем украинским бригадам.

«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск... нанесли поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины», — указано в тексте.

Удары пришлись по районам населенных пунктов Вербовое, Работино, Пятихатки и Нестерянка.

По данным МО РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 30 военнослужащих. Были поражены два автомобиля и гаубица Д-20.

В Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 310 солдат на Донецком направлении за сутки.

По данным Минобороны России на декабрь, ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения за полгода контрнаступления. По словам министра обороны Сергея Шойгу, «тотальная мобилизация» и западное оружие не помогли Украине переломить ход военных действий.

Ранее Минобороны РФ назвало причину высоких потерь ВСУ в ходе контрнаступления.