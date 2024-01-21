Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны потери ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Запорожском направлении более 30 солдат

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

Министерство обороны РФ сообщило, что на Запорожской направлении российские военнослужащие за сутки нанесли поражение трем украинским бригадам.

«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск... нанесли поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины», — указано в тексте.

Удары пришлись по районам населенных пунктов Вербовое, Работино, Пятихатки и Нестерянка.

По данным МО РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 30 военнослужащих. Были поражены два автомобиля и гаубица Д-20.

В Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 310 солдат на Донецком направлении за сутки.

По данным Минобороны России на декабрь, ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения за полгода контрнаступления. По словам министра обороны Сергея Шойгу, «тотальная мобилизация» и западное оружие не помогли Украине переломить ход военных действий.

Ранее Минобороны РФ назвало причину высоких потерь ВСУ в ходе контрнаступления.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами