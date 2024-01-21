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ВСУ потеряли до 310 военнослужащих на Донецком направлении

Минобороны РФ: украинская армия потеряла до 310 солдат на Донецком направлении

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Mstyslav Chernov/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 310 солдат на Донецком направлении за сутки. Об этом сообщили в министерстве обороны.

«Нанесено поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 22-й, 24-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Белогоровка, Красное, Андреевка и Курдюмовка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились одного танка, двух боевых бронированных машин, семи автомобилей, гаубицы Д-20 и боевой машины реактивной системы залпового огня «Град».

В этот же день армия России отбила пять контратак Вооруженных сил Украины ВСУ на Купянском направлении. Потери противника составили до 150 человек.

По данным Минобороны России на декабрь, ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения за полгода контрнаступления. По словам министра обороны Сергея Шойгу, «тотальная мобилизация» и западное оружие не помогли Украине переломить ход военных действий.

Ранее Минобороны РФ назвало причину высоких потерь ВСУ в ходе контрнаступления.

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