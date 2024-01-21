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Российские войска поразили временную базу иностранных наемников в ДНР

ВС РФ дронами поразили временную базу иностранных наемников в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ и поразили временную базу иностранных наемников в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Речь идет о хранилище снарядов 31-й механизированной бригады украинских войск и базе наемников у Константиновки. Оба объекта поразили при помощи ракет, артиллерии и беспилотников.

Кроме того, были нанесены удары по 127 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 129 районах зоны СВО.

До этого сообщалось, что на Купянском направлении российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Крахмальное Харьковской области. По данным Минобороны, подразделения также отразили 10 атак штурмовиков ВСУ.

20 января министерство сообщало о сбитии 20 украинских беспилотников в трех российских регионах.

Ранее на Украине захотели отказа России от ядерного оружия.

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