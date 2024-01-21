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Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки

МО РФ: на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих за сутки

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Mstyslav Chernov/AP

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки российских войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, в районе населенного пункта Парасковиевка ДНР российские военные поразили живую силу 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Украинские войска потеряли до 70 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

До этого журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого издания Die Welt заявил, что Вооруженные силы РФ добились тактического успеха на Донецком направлении.

18 января Минобороны РФ сообщало, что бойцы российской армии отразили за сутки атаку ВСУ в районе Новомихайловки на Южно-Донецком направлении.

В этот же день сообщалось, что Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике.

Ранее Пушилин заявил о необходимости отодвигать ВСУ на должное расстояние от ДНР.

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