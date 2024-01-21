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ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

МО РФ: на Краснолиманском направлении ВС РФ отразили три атаки ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Министерство обороны России сообщило, что российские силы на Краснолиманском направлении отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что были отражены три атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР). ВСУ потеряли до 80 бойцов.

Были уничтожены три автомобиля, а также гаубица Д-20.

Накануне сообщалось, что подразделения группировки «Центр» российских войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.

18 января стало известно, что группировка «Центр» в контрбатарейной борьбе обнаружила и поразила более 40 расчетов артиллерии ВСУ.

Ранее сообщалось, что войска РФ взяли под контроль село в Харьковской области.

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