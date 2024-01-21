Число погибших при атаке ВСУ на рынок в Донецке выросло до 13

Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рынок в Донецке выросло до 13. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«По предварительной информации, не менее 13 погибших и 10 раненных в результате чудовищного обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик», — написал он.

Пушилин обратил внимание, что время атаки выпало именно на воскресенье, когда людей на рынке было больше всего. На месте работают оперативные службы, личности погибших устанавливаются.

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