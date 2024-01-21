Разведчики из российской группировки «Эспаньола» угнали украинскую боевую машину пехоты (БМП) под Артемовском. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По данным информационного ресурса, операция была проведена несколько месяцев назад. Отмечается, что военные обнаружили БМП Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полях. Было установлено, что машина хоть и подбита, но еще на ходу.

«Спецы взяли инструменты, анализатор спектра, погнали туда и угнали БМП из-под носа врага», — сказано в материале.

До этого Минобороны России сообщало, что ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском.

19 января стало известно, что ВСУ понесли потери в солдатах и технике из-за «дружественного огня» под городом Часов Яр в Артемовском районе в Донецкой народной республике.

Боец российской армии с позывным «Снейк» заявлял, что Вооруженные силы Украины кардинально изменили тактику. По его словам, российские войска разработали надежный способ борьбы с кассетными боеприпасами — перекрытия из бревен и песка.

Ранее ВС РФ заняли более выгодные позиции на Артемовском направлении.