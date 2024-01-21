Российским разведчикам вручили награды

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили государственные награды на передовых позициях в зоне конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве утверждают, что разведчики соединения отличились в рамках конфликта на артемовском (бахмутском) направлении.
Военнослужащим были вручены ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова и Жукова.
Отмечается, что награды вручил командир Ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Евгений Тонких.
До этого стало известно, что атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов посетил казачьи подразделения на артемовском направлении и вручил награды особо отличившимся бойцам.
Кроме того, Кузнецов вручил казачьим подразделениям гуманитарную помощь — автомобильную технику, специальное снаряжение и оборудование.
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