Российским разведчикам вручили награды

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили государственные награды на передовых позициях в зоне конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве утверждают, что разведчики соединения отличились в рамках конфликта на артемовском (бахмутском) направлении.

Военнослужащим были вручены ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова и Жукова.

Отмечается, что награды вручил командир Ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Евгений Тонких.

До этого стало известно, что атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов посетил казачьи подразделения на артемовском направлении и вручил награды особо отличившимся бойцам.

Кроме того, Кузнецов вручил казачьим подразделениям гуманитарную помощь — автомобильную технику, специальное снаряжение и оборудование.

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