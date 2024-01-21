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Шойгу рассказал, что помогло сорвать контрнаступление ВСУ

Шойгу: контрнаступление ВСУ помогли сорвать инженерные заграждения

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Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в поздравлении военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск заявил, что ключевую роль в срыве украинского контрнаступления сыграла система инженерных заграждений. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, возведенная ими система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов Украины.

«На протяжении своей истории личный состав войск с честью выполняет служебный долг, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, способствует достижению побед на полях сражений... Возведенная ими система инженерных заграждений сыграла ключевую роль в срыве наступательных планов противника», — поделился министр.

До этого польское издание Epoznan писало, что российские военные 17 января подавили навигационный сигнал GPS на половине территории Польши и Сувалкском коридоре. Управляющий сайтом gpsjam.org, на котором в режиме реального времени отображается карта сбоев, Джон Уайзман поделился мнением, что это может быть преднамеренная попытка глушения или военные учения.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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