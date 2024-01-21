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Израильские военные нашли туннель ХАМАС, где держали заложников

Армия Израиля обнаружила в Хан-Юнисе туннель, в котором удерживали заложников

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Israeli Defense Forces/Reuters

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские военные обнаружили в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа туннель, в котором, по их данным, палестинские радикалы из движения ХАМАС удерживали заложников. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили вход в туннель, основываясь на точных разведданных, в доме террориста ХАМАС в Хан-Юнисе.

Гагаре добавил, что в туннеле было обнаружено центральное помещение на глубине приблизительно 20 метров. В нем, предполагают в ЦАХАЛ, удерживали заложников. В помещении были обнаружены пять узких тюремных камер, каждая с туалетом и матрасом и закрытая решеткой. В израильской армии считают, что там удерживалось приблизительно 20 заложников.

До этого заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что палестинское движение не желает удерживать военнопленных и стремится к новой сделке по обмену пленными и заключенными.

По его словам, в итоге Израилю придется заключить эту сделку.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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