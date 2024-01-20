Председатель Народного совета ДНР Артем Жога заявил, что благодаря грамотным действиям президента России Владимира Путина не началась третья мировая война. Об этом сообщает РИА Новости.

«От его (Путина. — «Газета.Ru») грамотных решений и действий в принципе и не началась третья мировая война», — поделился Жога.

Он добавил, что обратился к Путину с просьбой провести встречу с молодежью Донбасса.

До этого РИА Новости сообщало, что Путин попросил сопредседателя в своем предвыборном штабе Артема Жогу передать привет участникам специальной военной операции (СВО).

Жога пообещал доставить пожелание президента и подчеркнул, что бойцы будут счастливы его услышать.

Бывший президент США Дональд Трамп также говорил, что мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».