Минобороны уничтожило БПЛА над Орловской областью

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что 20 января была предотвращена попытка атаки дрона на территории России.

«Около 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны над территорией Орловской области.

20 января сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ) атаковал село Новостроевка-Вторая, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области. В результате была повреждена линия газоснабжения. Также осколочный боеприпас с дрона в селе Колотиловка. В результате был поврежден инфраструктурный объект связи.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.