США впервые проверили поставленное Украине оружие

Представители США и Украины провели первую совместную инспекцию оружия, поставленного Вашингтоном Киеву. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

По информации ведомства, служба внутреннего аудита минобороны и представители Вооруженных сил Украины и представители отдела оборонного сотрудничества американского посольства провели проверку переданного ВСУ вооружения и имущества. Инспекция прошла в одной из воинских частей. Украинские и американские инспекторы проверили серийные номера, техническое состояние, условия надлежащего хранения (безопасность и охрану) вооружений, предоставленных Соединенными Штатами.

На этой неделе газета Financial Times со ссылкой на дипломатов Евросоюза писала, что ЕС начал проверку переданного Украине оружия.

Проверку проводит Европейская служба внешних связей (EEAS). По данным издания, аудит решили провести после заявлений о том, что некоторые европейские страны отправили Киеву меньше оружия, чем могли.

Как заявлял президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани, аудит Брюсселя, проводимый в отношении поставленного Киеву вооружения странами Евросоюза, может быть использован для давления на сопротивляющиеся поставкам страны.

Ранее были названы основные причины нехватки оружия и боеприпасов у ВСУ.