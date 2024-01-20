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В ВСУ признали, что боятся завозить F-16 из-за риска их уничтожения силами РФ

Игнат: Украина боится завозить истребители F-16 из-за риска их уничтожения

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Нина Падалко/РИА Новости

Украинские военные боятся располагать на территорию страны американские самолеты F-16, а также ракеты к комплексам противовоздушной обороны (ПВО), так как они могут стать мишенью для российских военных. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в интервью журналу «Фокус».

Он отметил, что, если сразу завезти на Украину большое количество оружия, российская разведка обнаружит это и склады с вооружением будут атакованы. По его словам, российские военные хорошо осведомлены о местах хранения вооружений и боеприпасов на Украине.

«Разведка, к сожалению, у них работает, и нет большого смысла размещать на Украине полные склады с боеприпасами», — признал Игнат.

Он добавил, что Киев намерен получить американские истребители F-16, когда для этого появятся условия — будут подготовлены пилоты и люди, которые будут обслуживать технику.

На прошлой неделе Юрий Игнат признал, что Украине будет очень тяжело содержать истребители F-16. При этом в конце декабря сообщалось, что страны Запада уже готовы поставлять Украине истребители F-16.

Ранее сообщалось, что ВСУ могут начать новое контрнаступление после получения американских истребителей F-16.

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