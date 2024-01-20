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Сальдо рассказал о новых попытках ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Сальдо: ВСУ возобновили попытки переправиться на левый берег Днепра

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после таяния льда на Днепре возобновили попытки высадки на левый берег Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, последние дни на линии боевого соприкосновения в Херсонской области украинские военные не вели активных действий. Они сосредоточились на удержании своих позиций в районе Крынок.

«Однако из-за таяния льда возобновились попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками», — добавил глава глава региона.

Сальдо отметил, что после этого военнослужащие группировки войск «Днепр» нанесли ответный удар. Барражирующими боеприпасами «Ланцет» они повредили или уничтожили самоходную артустановку американского производства «Paladin», бронированный блиндаж и два автомобиля. Общие потери ВСУ составили до 30 человек.

До этого о «плачевной» ситуации для ВСУ на левом берегу Днепра рассказал украинский военный в интервью изданию Financial Times. По его словам, контроль подразделения ВСУ над плацдармом Днепра в районе села Крынки ослабевает. Их позиции на болотистой местности и в старых окопах неглубоки и подвержены затоплению, а морозные температуры замедляют работу и делают невозможным отдых, добавил военнослужащий.

В начале января сообщалось, что военнослужащие, которые не хотят отправляться в бой за населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра, есть в каждой роте ВСУ. По словам одного из украинских офицеров, многие солдаты не понимают, для чего они должны удерживать этот плацдарм.

Ранее ВСУ рассказали о тяжелых потерях на левом берегу Днепра.

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