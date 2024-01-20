Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «неминуемо», так как они, даже имея поддержку со стороны Запада, бессильны против военной мощи России. Соответствующее заявление он сделал на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Как указал отставной подполковник, военное производство в РФ «разогналось на полную мощь», в стране создали новое оружие, больше беспилотников различных категорий. Также он обратил внимание, что у России есть боеприпасы, ракеты, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты, системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Любой, кто видит, что происходит на самом деле, скажет, что у Украины нет шансов победить в этом конфликте. Украинская армия обречена на поражение», — сказал Дэвис.

Он также раскритиковал украинских и западных лидеров из-за их постоянной лжи об успехах ВСУ, что ведет к еще большим потерям на Украине. Отставной подполковник добавил, что ситуацию для украинской армии осложняет нехватка живой силы и оружия.

До этого офицер американской разведки морской пехоты и военный аналитик Скотт Риттер говорил, что западные страны затягивают поставку истребителей F-16 на Украину из-за сомнений в успехе Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.