США и Украина потерпели «катастрофическое поражение» в противостоянии с Россией, считает бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. Свое мнение он высказал в колонке для The American Conservative.

Он оценил развитие военных конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке в 2024 году.

«[Конфликт] завершается катастрофическим поражением Украины и Соединенных Штатов. Война на Ближнем Востоке только начинается, и она не закончится, когда Израиль примет решение прекратить боевые действия», — заявил Макгрегор.

Эксперт также добавил, что США продолжают совершать ошибку, продолжая продвигать НАТО на восток.

До этого The Washington Post писала, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины связан с отсутствием поддержки с воздуха и большим числом засад. По информации издания, об этом шефу Пентагона Ллойду Остину прошлым летом сообщил возглавлявший в то время министерство обороны Украины Алексей Резников.

В октябре 2023 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за скорости поставок западного оружия.

Ранее были названы самые сложные направления для украинских солдат в зоне СВО.