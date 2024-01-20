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Глава офиса Зеленского рассказал о жалобах военных ВСУ на невозможность наступления

Глава ОП Ермак: военные ВСУ на фронте жалуются на невозможность наступления

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Reuters

Украинские военные на фронте жалуются на то, что у них отсутствует возможность наступать. Об этом в интервью газете Le Figaro заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«На фронте солдаты жалуются на нехватку людей и средств и говорят, что у них больше нет возможности наступать», — сказал он.

Также Ермак признал, что Россия имеет преимущество в воздухе. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку снарядов, систем запуска ракет большой дальности и противоминных машин, указал он.

Кроме того, Ермак заявил о сложной ситуации для украинской армии на фронте.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию The Economist заявил, что утечки информации позволили российским войскам получить преимущество на поле боя против ВСУ.

В этом же интервью Зеленский заявил, что в 2024 году Вооруженные силы Украины сосредоточатся на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке. Он отметил, что изолирование полуострова и подрыв российских военных возможностей является особо важным для Киева.

Ранее в Германии заявили, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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