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Российские средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников за сутки

Минобороны: средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников в трех регионах РФ

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Michal Dyjuk/AP

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 украинских беспилотников. Об этом рассказали журналистам в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики, Богдановка, Белогоровка Донецкой народной республики, Казачьи лагери, Голая пристань Херсонской области, а также один реактивный снаряд HIMARS», — говорится в сообщении.

Накануне в военном ведомстве заявили, что за неделю российские средства ПВО сбили шесть ракет «Точка-У», управляемую авиабомбу JDAM, 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», 62 снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», а также 274 беспилотника.

17 января российским войскам за одни сутки удалось уничтожить 25 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и перехватить 13 снарядов HIMARS.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении.

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