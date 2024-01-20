Российские средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 украинских беспилотников. Об этом рассказали журналистам в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики, Богдановка, Белогоровка Донецкой народной республики, Казачьи лагери, Голая пристань Херсонской области, а также один реактивный снаряд HIMARS», — говорится в сообщении.

Накануне в военном ведомстве заявили, что за неделю российские средства ПВО сбили шесть ракет «Точка-У», управляемую авиабомбу JDAM, 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», 62 снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», а также 274 беспилотника.

17 января российским войскам за одни сутки удалось уничтожить 25 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и перехватить 13 снарядов HIMARS.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении.