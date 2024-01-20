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Раскрыты суточные потери ВСУ на Купянском направлении

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 150 бойцов на Купянском направлении

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки потеряли до 150 солдат на Купянском направлении. Об этом сообщается в официальной сводке российского министерства обороны.

По данным ведомства, украинские войска 10 раз атаковали позиции Вооруженных сил РФ на данном участке фронта. В операции принимали участие штурмовые группы 30-й, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ. Аналогичные попытки продвинуться вперед предприняли бойцы 57-й мотопехотной бригады и 103-й бригады территориальной обороны Украины.

Сражения произошли в районе населенных пунктов Синьковка и Крахмальное в Харьковской области и Терны в Донецкой народной республике (ДНР). При этом подразделения «Западной» группировки войск при поддержке артиллерии успешно сдержали натиск ВСУ.

«Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих и два автомобиля», — уточнили в министерстве.

20 января советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские солдаты прорвали оборону украинских войск на некоторых участках фронта. По словам чиновника, ВС РФ зачистили ряд мощных укрепрайонов под Донецком.

Ранее штурмовик из Якутии в одиночку одолел трех украинских бойцов в рукопашном бою.

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