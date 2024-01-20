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В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 320 солдат и технику на Донецком направлении

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Подразделения группировки «Юг» российских войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка Донецкой народной республики.

Также российские артиллеристы ударили по военнослужащим и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Часов Яр Донецкой народной республики.

ВСУ лишились до 320 военнослужащих, шести пикапов, гаубицы «МСТА-Б» и орудия Д-20.

Накануне стало известно, что ВСУ понесли потери в солдатах и технике из-за «дружественного огня» под городом Часов Яр в Артемовском районе в Донецкой народной республике.

18 января Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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