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ВС РФ прорвали оборону украинских войск на некоторых участках под Донецком

Гагин: российские военные прорвали оборону ВСУ на ряде участков под Донецком

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РИА Новости

Вооруженные силы РФ прорвали оборону украинских войск на некоторых участках фронта в районе Донецка. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

По его словам, соответствующую боевую задачу выполнили российские штурмовики при поддержке артиллерии и армейской авиации. Кроме того, в операции приняли участие разведчики.

«Под Донецком <...> зачистили несколько мощных укрепрайонов противника, прорвав оборону сразу на ряде участков фронта», — сказал Гагин.

Он добавил, что в ходе сражений Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки бойцов. В том числе речь идет о раненых, уточнил чиновник.

20 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сложной ситуацию в зоне боевых действий. Он отметил, что даже после наступления холодов интенсивность сражений не снизилась.

В тот же день немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, лично побывавший на Украине, сообщил о патовой ситуации на линии соприкосновения. По его словам, тяжелое положение ВСУ связано с дефицитом снарядов и усталостью солдат.

Ранее российский военный в одиночку одолел трех бойцов ВСУ в рукопашном бою.

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