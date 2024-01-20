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В Сирии рассказали о последствиях удара ЦАХАЛ по Дамаску

В Сирии сообщили, что при ударе ЦАХАЛ по Дамаску погиб 1 человек, еще 3 ранены

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Omar Sanadiki/Reuters

В результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сирийскому Дамаску один человек погиб, трое получили ранения. Об этом сообщает сирийская газета Al Watan со ссылкой на местные медицинские власти.

«Один погибший и трое пострадавших, включая женщину, поступили в больницу в результате израильского удара по жилому дому», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дом состоял из четырех этажей и был полностью разрушен из-за удара.

До этого сирийское государственное агентство SANA сообщило, что израильская армия, вероятно, атаковала жилой дом в сирийской столице Дамаске.

Также стало известно, что лидер палестинской радикальной группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России) Зияд Наххале не пострадал в результате атаки израильских военно-воздушны сил на Дамаск.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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