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Экс-разведчик США назвал законной целью РФ иностранных наемников на Украине

Экс-разведчик США Риттер: иностранные наемники ВСУ являются законной целью ВС РФ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Иностранные граждане, принимающие участие в боевых действиях на Украине в качестве наемников, являются законной целью для Вооруженных сил РФ, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Свое мнение он высказал на радио Sputnik.

По словам эксперта, Москва постепенно приближается к окончательному решению украинского вопроса. В частности, речь идет о полном уничтожении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Риттер подчеркнул, что в подобной ситуации целью российских войск стал «каждый». Это касается как украинских солдат и наемников, так и любых представителей объединенной армии НАТО в зоне конфликта.

«Если эти люди не просто наемники, а служащие во французских войсках профессионалы, это (их уничтожение — «Газета.Ru») показывает, что РФ решила, что все воюющие на Украине законная цель», — подчеркнул экс-разведчик.

17 января бойцы ВС РФ нанесли удар по зданию с французскими наемниками в Харькове. По данным российского министерства обороны, в тот момент в помещениях находились более 60 иностранцев.

Позже внешнеполитическое ведомство РФ вызвало посла Франции в стране Пьера Леви и предъявило ему факты вовлеченности республики в боевые действия. 19 января министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что правительство страны не может запретить гражданам участвовать в украинском конфликте.

Ранее во Франции назвали предупреждением для НАТО удар российских войск по группе наемников.

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Операция на Украине
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