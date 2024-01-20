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Глава «Исламского джихада»* остался цел после удара израильских ВВС по Сирии

Sham FM: глава «Исламского джихада» не пострадал при ударе Израиля по Дамаску

Лидер палестинской радикальной группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России) Зияд Наххале не пострадал в результате атаки израильских военно-воздушны сил на Дамаск. Об этом сообщил в интервью радиостанции Sham FM представитель организации в Сирии Исмаил ас-Сандави.

Утром 20 января сирийское госагентство SANA передавало, что израильская армия атаковала жилой дом в Дамаске.

По словам ас-Сандави, попавший под удар дом в квартале Меззе не является штаб-квартирой «Исламского джихада». Наххале в это время не находился внутри здания, добавил представитель организации.

23 декабря минувшего года в Израиле заявили, что военнослужащие страны с начала военной операции в секторе Газа задержали более 700 человек, причастных к радикальному палестинскому движению ХАМАС и «Исламский джихад», некоторые из них были доставлены на израильскую территорию для дальнейшего допроса.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

*   организация запрещена в России
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