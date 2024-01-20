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В Сирии сообщили, что Израиль атаковал жилой дом в Дамаске

SANA: Израиль, вероятно, атаковал жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске

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Israeli Defence Forces/Reuters

Израильская армия, вероятно, атаковала жилой дом в сирийской столице Дамаске. Об этом сообщает сирийское госагентство SANA.

«Жилой дом в районе Аль-Мезза в Дамаске подвергся нападению, по всей видимости, в результате израильской агрессии», — сказано в сообщении.

4 января представители шиитской боевой организации «Исламское сопротивление Ирака» заявили об атаке на базу США «Эт-Танф» в Сирии.

2 января две американские базы, дислоцированные на северо-востоке Сирии, подверглись обстрелам со стороны движения «Исламское сопротивление Ирака».

В этот же день в Сирии заявили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска.

1 января иракские вооруженные группировки атаковали базу США в районе газового месторождения «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Ранее шииты атаковали военную базу США в Сирии.

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