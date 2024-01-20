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Экс-разведчик США заявил, что у Украины нет шансов на выживание в 2024 году

Риттер: Украина не получит достаточную для выживания помощь от США

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Rich Schultz/AP

Украина не получит от Соединенных Штатов помощь, которая позволит ей выжить в 2024 году, считает отставной офицер американской разведки морской пехоты и военный аналитик Скотт Риттер. Его слова приводит РИА Новости.

«У украинцев нет шансов получить помощь, которую они просят и которая позволит им выжить в этом году. Я считаю, что сейчас мы наблюдаем конец Украины», — сказал Риттер.

По его мнению, Украина не может продолжить сопротивление без значительной материальной поддержки со стороны США. А экс-разведчик не верит, что эта поддержка придет.

20 января Риттер заявил, что западные страны затягивают поставку истребителей F-16 на Украину из-за сомнений в успехе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией. При этом он считает, что поставка этих истребителей не станет сюрпризом для Вооруженных сил РФ, у которых есть способ справиться с ними.

Днем ранее Риттер принес извинения от американского народа россиянам, которые потеряли близких на специальной военной операции на Украине. Также он извинился и перед украинцами.

Ранее Риттер отреагировал на ликвидацию воюющих за ВСУ французских наемников.

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