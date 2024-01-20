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Названа самая сложная для перехвата ракета ВСУ

Оператор ПВО назвал Storm Shadow самой сложной для перехвата ракетой ВСУ

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Air Force/Wikipedia

Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате двух ракет ADM-160B MALD производства США в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты отметили, что американцы официально не сообщали о поставках Украине этих ракет. Оператор ЗРК «Тор-М2» с позывным «Стаф» рассказал агентству, что перехватить эту ракету очень сложно. Он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ придумали несколько «хитростей», которые помогают бороться с этими целями.

ADM-160B MALD является гибридом ракеты и БПЛА. Она запускается с самолета, но при этом не несет боевой части. Главной задачей ракеты является вынудить ПВО противника сбить ее, раскрыв локацию батареи. MALD ставит помехи, изображает боевой самолет, выступает в роли мишени или ложной цели.

Выяснилось, что MALD удалось установить и на фронтовые самолеты советского образца. Их штатным носителем в Вооруженных силах Украины (ВСУ) стали доработанные бомбардировщики Су-24, передает РИА Новости.

19 января сообщалось, что российские войска нанесли удар по территории Украины при помощи противокорабельной советской ракеты П-35, вес которой составляет четыре тонны.

Ранее посольство РФ рассказало, как Украина использует французское оружие.

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Операция на Украине
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