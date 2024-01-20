В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин.

Он не уточнил, какой именно объект был поврежден.

19 января стало известно, что несколько взрывов произошло в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей.

В этот же день сообщалось, что здание ангарного типа загорелось в городе Орехов, который расположен на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области.

До этого Александр Прокудин также заявил, что в Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, отмечалось, что после взрывов в Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области на агропромышленных предприятиях зафиксировали повреждения.

Ранее объекты инфраструктуры получили повреждения в Запорожской области.