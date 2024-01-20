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В Южно-Сахалинске наградили участников спецоперации

Участникам СВО из Южно-Сахалинска вручили медали «Жукова» и «За отвагу»

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Российские военнослужащие из Южно-Сахалинска, проявившие себя в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, получили медали. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации.

Церемония вручения государственных наград состоялась в местном военном комиссариате. При этом рядовой Михаил И. получил медаль «За отвагу», а семья старшины Юрия Скоморохова получила за своего родственника медаль «Жукова».

«Военный комиссар Южно-Сахалинска Илья Земеров выразил участникам СВО благодарность за стойкость духа и верность воинскому долгу», — говорится в заявлении администрации.

1 января президент РФ Владимир Путин вручил участникам боевых действий на Украине наградное оружие и значки со штандартом главы государства. Церемония состоялась по окончании общения российского лидера с военнослужащими в Ново-Огарево.

Глава государства отметил, что во встрече приняли участие представители разных подразделений армии страны: спецназ, мотострелки, танкисты, летчики и многие другие. Как сказал Путин, подарки для солдат он выбирал лично.

Ранее в ДНР призвали наградить всех героев спецоперации.

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Операция на Украине
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