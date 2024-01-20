Российские военные перехватили украинский беспилотник

Средства радиоэлектронной борьбы министерства обороны России перехватили ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что поиском сбитого дрона занимались казачий отряд, военнослужащие Росгвардии и сотрудники УФСБ. Аппарат нашли и передали соответствующим органам.

Росгвардейцы проверили вражеский беспилотник на наличие взрывоопасных предметов, после чего обезвредили его. В аппарате были найдены платы иностранного производства. Сам БПЛА был разработан иностранными компаниями.

Также сообщалось, что ВСУ попытались нанести удар по территории Брянской области при помощи беспилотного летательного аппарата, аппарат был сбит системами противовоздушной обороны.

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю сбили 274 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.