Российский штурмовик из Якутии с позывным «Куба» в одиночку победил трех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рукопашном бою. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что бой произошел в середине декабря. Российский военный отправился проверять один из домов на Донецком направлении. В здании находились трое украинских боевиков. Отмечается, что первый украинский боец просто убежал, второй был уничтожен в рукопашном бою, а третий стал пленным.

20 января российские артиллеристы поразили два танка Т-64, принадлежавшие Вооруженным силам Украины.

В этот же день ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины под Артемовском.

До этого сообщалось, что российские войска успешно атакуют Авдеевку и уже пробились в сам город.

Ранее ВС РФ уничтожили комплексы ПВО в Одессе.