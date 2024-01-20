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В Брянской области сбили украинский БПЛА

Минобороны РФ: силы ПВО утром уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар по территории Брянской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского министерства обороны.

Согласно данным ведомства, 20 января около 6:30 мск в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты сбили в небе дрон самолетного типа, говорится в заявлении.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

19 января бойцы ВСУ обстреляли территорию в районе брянского села Курковичи. По словам губернатора региона Александра Богомаза, во время атаки никто из местных жителей не пострадал.

Тем не менее украинские военные повредили четыре жилых дома, а также один торговый объект. Кроме того, они нанесли ущерб остановочному павильону, подчеркнул руководитель местной администрации.

Ранее в Брянской области после атаки украинского БПЛА загорелась нефтебаза.

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