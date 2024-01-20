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В США прошли испытания нового бомбардировщика B-21 Raider

США провели летные испытания бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider

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U.S. Air Force

Американские специалисты провели второй тестовый полет нового стратегического бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider. Об этом пишет местное издание Air & Space Forces Magazine со ссылкой на представителя Военно-воздушных сил (ВВС) США Энн Стефанек.

В публикации отмечается, что первые летные испытания данного воздушного судна состоялись еще 10 ноября 2023 года. При этом о проведении новых полетов заранее не объявлялось, уточнили авторы статьи.

«Могу подтвердить, что B-21 совершил полет 17 января», — отметила Стефанек.

Однако она не стала раскрывать подробности о программе испытаний бомбардировщика, включая общее количество совершенных им полетов. По данным издания, это было сделано из соображений оперативной безопасности ВВС США.

18 января министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что армия страны впервые применила импровизированную систему противовоздушной обороны (ПВО) против беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Как он сказал, этот комплекс состоит из советских и западных элементов.

Позже представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что испытания гибридной системы ПВО проводились в США. По его словам, упомянутые комплексы позволяют запускать американские ракеты AIM-9 (Sidewinder) и AIM-7 (Sparrow) при помощи «советских платформ».

Ранее в США прошли испытания новой системы наведения для ракеты LBASM.

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