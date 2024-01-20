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ВС РФ уничтожили два танка ВСУ на Купянском направлении

МО: артиллеристы РФ поразили два украинских танка Т-64 на Купянском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские артиллеристы поразили два танка Т-64, принадлежавшие Вооруженным силам Украины (ВСУ), на Купянском направлении. Об этом сообщило министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

В операции приняли участие бойцы расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» калибром 152 мм. Данное формирование относится к группировке войск «Запад», уточнили в военном ведомстве.

«Военнослужащие разведывательного подразделения <…> на Купянском направлении обнаружили сосредоточение танков и военнослужащих ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения», — говорится в заявлении.

После этого, по информации министерства, расчет установки «Мста-С» применил высокоточные боеприпасы «Краснополь» для выполнения боевой задачи. В результате ударов российские бойцы успешно уничтожили два украинских танка Т-64.

В ведомстве добавили, что после завершения операции солдаты Вооруженных сил РФ выполнили противоогневой маневр и сменили позицию на поле боя. Таким образом артиллеристы обеспечили себе безопасность от контрбатарейной борьбы ВСУ, пояснили в министерстве.

Ранее российские десантники штурмом взяли украинский опорный пункт под Артемовском.

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