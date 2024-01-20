В Британии опасаются сокращения армии на треть через 10 лет

Британская армия может сократиться на 30% через десять лет из-за недобора в ряды вооруженных сил. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на отставного генерала американской армии.

«Несмотря на то, что это по-прежнему наш важнейший союзник, он, увы, уже совсем не тот, каким был», — заявил генерал.

Он отметил, что в последние десятилетия возможности британской армии неуклонно сокращались. Предполагается, что из-за систематической нехватки личного состава и рекрутов, к 2026 году численной британской армии упадет с 76 тыс. до 68 тыс. человек, а через десять лет армия королевства сократится до 52 тыс. человек. Эта численность значительно ниже, чем общее число военнослужащих в спецназе США.

Помимо недобора, британская армия страдает от постепенно устаревающей боевой техники: по мнению американских союзников, британская армия более не способна сформировать полноценную и боеспособную бригаду — основную боевую единицу в современных условиях.

До этого стало известно, что Великобритания направит около 20 тысяч военных для участия в учениях НАТО по сдерживанию РФ под названием Steadfast Defender 24.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.