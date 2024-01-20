Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии опасаются сокращения армии на треть через 10 лет

Times: британская армия может сократиться на 30% через 10 лет из-за недобора

close
100%
Global Look Press

Британская армия может сократиться на 30% через десять лет из-за недобора в ряды вооруженных сил. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на отставного генерала американской армии.

«Несмотря на то, что это по-прежнему наш важнейший союзник, он, увы, уже совсем не тот, каким был», — заявил генерал.

Он отметил, что в последние десятилетия возможности британской армии неуклонно сокращались. Предполагается, что из-за систематической нехватки личного состава и рекрутов, к 2026 году численной британской армии упадет с 76 тыс. до 68 тыс. человек, а через десять лет армия королевства сократится до 52 тыс. человек. Эта численность значительно ниже, чем общее число военнослужащих в спецназе США.

Помимо недобора, британская армия страдает от постепенно устаревающей боевой техники: по мнению американских союзников, британская армия более не способна сформировать полноценную и боеспособную бригаду — основную боевую единицу в современных условиях.

До этого стало известно, что Великобритания направит около 20 тысяч военных для участия в учениях НАТО по сдерживанию РФ под названием Steadfast Defender 24.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами