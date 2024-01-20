ВС РФ уничтожили комплексы ПВО в Одессе

Позиции войск ПВО Украины в Одессе были успешно поражены в результате ракетного удара вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов «Утес» и «Редут» были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы», — говорится в публикации.

Отмечается, что ракеты были оснащены оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые, несмотря на возраст, показали хорошую эффективность.

По данным открытых источников, ракеты П-35 имеют осколочно-фугасную боевую часть массой 800-1000 килограммов.

18 января сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил увеличить производство ракет дальностью свыше 300 километров.

17 января Минобороны сообщило о попытке атаковать Россию РСЗО «Ольха» и БПЛА.

Ранее российский ЗРК «Тор» уничтожил на Купянском направлении два разведывательных дрона ВСУ.