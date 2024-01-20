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ЦАХАЛ открыл огонь по городам на Западном берегу реки Иордан

Al Mayadeen: израильские войска стреляют по городам на Западном берегу

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Violeta Santos Moura/Reuters

Израильские войска стреляют по городам на Западном берегу Иордан. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Сообщается о ожесточенном сопротивлении со стороны палестинских отрядов палестинцев, которые удерживают позиции в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме.

О боях сообщается также в районе контрольно-пропускного пункта «Тайасир», расположенного к востоку от города Тубас и поблизости от города Калькилия, где проходят ожесточенные столкновения между солдатами Армии обороны Израиля и палестинскими военнослужащими.

До этого министерство иностранных дел Палестины призвало международные организации добавить живущих на Западном берегу реки Иордан израильтян в списки международных террористов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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