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В Ираке упал американский беспилотник

Пентагон: американский беспилотник упал возле авиабазы «Балад» в Ираке

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Shutterstock

Пентагон подтвердил падения американского дрона возле авиабазы «Балад» в Ираке. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что беспилотник попал в распоряжение иракских властей, ведется расследование инцидента.

При падении БПЛА никто не пострадал.

По данным телеканала CNN-Arabic, с 20 декабря шиитские боевики совершили шесть атак на американские военные объекты в Сирии и Ираке. С начала октября было зафиксировано более 90 нападений на базы США.

16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о пуске 24 ракет по объектам в Иракском Курдистане и Сирии. В КСИР добавили, что четыре ракеты Kheibar Shekan были выпущены по позициям ИГ (организация запрещена в России) в районе Идлиб, девять снарядов по позициям «террористических группировок» в других районах Сирии, еще 11 ракет выпустили из разных частей Ирана по позициям израильской разведки «Моссад» в Иракском Курдистане.

Ранее дрон атаковал базу США в Иракском Курдистане

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