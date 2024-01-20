Байден считает, что мира на Ближнем Востоке можно добиться при Нетаньяху

Добиться двугосударственного решение конфликта между Израилем и Палестиной возможно при Биньямине Нетаньяху в качестве премьер-министра. Об этом журналистам заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

У Байдена спросили, является ли невозможным достичь мира Израилем и Палестиной при Биньямине Нетаньяху.

«Нет, это не так», - возразил Байден.

Байден провел первый телефонный разговор с Нетаньяху, который недавно заявил, что при его правлении палестинское государство не сможет быть создано, так как это критически угрожает безопасности Израиля.

До этого агентство Axios сообщило, что президент США Джо Байден и другие высокопоставленные чиновники в Вашингтоне все больше разочаровываются отказом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать просьбам американской администрации в отношении военных действий в секторе Газа.

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