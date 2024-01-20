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По Горловке открыт огонь из реактивной артиллерии ВСУ

СЦКК: украинские войска открыли огонь из РСЗО по Горловке

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Украинские войска открыли огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Горловке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.30 – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 15 ракет из РСЗО», — заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Тип ракет и марка РСЗО не уточняются.

До этого стало известно, что жители Белгорода перестали легкомысленно относиться к предупреждениям о возможном обстреле со стороны украинских войск и начали сразу прятаться, как только появляется информация о необходимости пройти в укрытия.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ рассказали о состоянии людей, пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря 2023 года.

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