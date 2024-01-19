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Лукашенко рассказал о производстве ракетных комплексов на территории Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия самостоятельно производит ракетные комплексы «Полонез»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика уже полностью самостоятельно производит не только ракетные комплексы (РК) «Полонез», но и боеприпасы к ним. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, первое ракетное производство «Полонезов» начиналось с Китая. Лукашенко подчеркнул, что просил председателя КНР Си Цзиньпина, чтобы он помог создать мощности для создания РК, но в итоге Минск купил их у Китая.

Президент республики добавил, сегодня в Белоруссии производят все сами. По его словам, «даже китайцы уже кое-что просят» у Минска, например электронику, лазерную оптику и так далее.

До этого в Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что на западной границе страны выставлены тактические ракетные комплексы и РСЗО.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Запад воюет за свои интересы руками украинцев. По словам Хренина, в настоящее время «развязано глобальное военное противостояние между западной и восточнославянской цивилизациями». Министр отметил, что схватка развернута по всем фронтам.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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