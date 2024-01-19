Украина выделит рекордную сумму на возведение оборонительных рубежей

Украина выделит около $466 млн на обустройство оборонительных рубежей, что является рекордной суммой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Сегодня выделяем рекордную сумму на обустройство оборонительных рубежей. Речь идет о 17,5 млрд гривен (около $466 млн — прим. «Газета.Ru»), которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных ограждений», — сказал Шмыгаль.

19 января CNN сообщал, что украинские войска лишатся возможности наносить удары по российской территории без помощи со стороны Соединенных Штатов.

В этот же день CNN писал, что Соединенные Штаты намерены отправить Украине как можно больше помощи до января 2025 года в связи с опасениями о возможном переизбрании бывшего президента США Дональда Трампа.

До этого в Германии назвали объем средств, выделенных Украине с начала СВО.

Ранее в Литве признали усталость Запада от конфликта на Украине.